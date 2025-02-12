"Щоденник війни": зірки серіалів Netflix та HBO 24 лютого в Нью-Йорку читатимуть історії українців

Про це Еспресо повідомили у команді культурної активістки Дарʼї Коломієць.

Культурна активістка і продюсерка Дарʼя Коломієць зібрала відомих американських акторів для документальних читань історій з України. У треті роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого, у нью-йоркському театрі West End Theatre американські актори прочитають реальні історії українців про їхній досвід переживання перших днів повномасштабного вторгнення.

Подія має на меті зібрати кошти для благодійної організації United Help Ukraine, яка спрямує всі кошти добровольчому медичному батальйону "Госпітальєри".

Для створення сценарію читань Diary of War авторка і продюсерка проєкту Дарʼя Коломієць обрала сім реальних історій українців з її однойменного документального подкасту. Випущений 2022 року, подкаст Diary of War всього налічує 41 історію українців, які записали для проєкту голосові повідомлення про події перших тижнів великої війни. Мета читань у Нью-Йорку – нагадати американцям про три роки повномасштабного вторгнення і майже 11 років російської війни, а також залучити глядачів до підтримки України предметно, через благодійні внески на потреби бойових медиків.

Режисеркою події виступила Муза Гурніс.

Героями Diary of War – українцями, що поділились своїм досвідом переживання війни, стали:

Ірина Цибух (позивний Чека) – продюсерка і проєктна менеджерка "Суспільного" у цивільному житті, яка розповідала про свою роботу бойової медикині добровольчого батальйону "Госпітальєри". 29 травня 2024 року Ірина загинула під час ротації на харківському напрямку, і відтоді читання щоденників війни присвячені її памʼяті.

Олена Нікуліна – дружина бійця полку "Азов" Максима Нікуліна. Вона описує, як дізналася про свою другу вагітність, коли її чоловік був на заводі "Азовсталь" в російській облозі. Наразі він перебуває в полоні вже 33 місяці й досі не бачив свого сина Костю, якому зараз 2 роки й 4 місяці.

Денис Христов – екстелеведучий і волонтер, що вже майже три роки займається евакуацією цивільних із прифронтових населених пунктів, що потерпають від російських обстрілів.

Юлія Кочетова – фотожурналістка, яка постійно працює в найнебезпечніших місцях України, розповідаючи про воєнні злочини Росії. За свою роботу вона отримала премію "Еммі" у 2023 році та премію World Press Photo у 2024-му.

Ольга Булкіна – клоунеса у київському "Охматдиті", найбільшій дитячій лікарні в Україні, яка в липні 2024 року постраждала від російської ракети.

Марат Шевченко – діджей і звукорежисер, що навесні 2022 року виїхав з окупованого Купʼянська на Харківщині на мотоциклі, забравши з собою колекцію вінілів і вишиту сорочку.

Юрій Марченко – головний редактор онлайн-медіа Platfor.ma, який в перші тижні великої війни втратив свого собаку через брак вчасної ветеринарної допомоги.

24 лютого історії читатимуть:

Лайла Робінс, відома за серіалами "Обвинувачені", "Переповнена кімната", "Американські історії жахів", "Батьківщина", "Доктор Смерть", "Новий Амстердам", "Секс і місто" та іншими;

Ісменія Мендес – акторка серіалів "Помаранчевий – хіт сезону" на Netflix, "Кайф з доставкою" на HBO та ін.;

Ісменія Мендес – акторка серіалів "Помаранчевий – хіт сезону" на Netflix, "Кайф з доставкою" на HBO та ін.; Бі (b), відомі за серіалами "Ти" і "Впусти мене" від Netflix, "Стартап, що зазнав краху" від Apple TV;

Джейк Харт – актор серіалів "Підозрюваний", "Відтінки синього", анімаційного серіалу "Найзвичайніші хлопаки" тощо;

Карсон Елрод, відомий за ролями в фільмах "Непрохані гості", "Цілуючи Джесіку Стейн" та серіалах "Зло", "Хороша боротьба", "Кайф з доставкою" та інших.

Подія почнеться особливим музичним виступом від Терин Кузьми – співачки та віртуозної бандуристки, майстерної виконавиці класичного, сучасного та народного репертуару, а також Уляни Приймак – вокалістки, учасниці народного колективу Ukrainian Village Voices, який виконує українські народні пісні та популяризує традиційний спів.

Гостям події запропонують взяти участь у благодійному аукціоні і поборотись за ексклюзивні лоти, багато з яких надані оповідачами щоденників. 100% усіх надходжень від події буде передано United Help Ukraine – американській благодійній організації, яка надає гуманітарну, медичну та психологічну допомогу постраждалим від російської війни в Україні з 2014 року. UHU також зосереджується на адвокації України у США. У рамках своєї програми медичної допомоги United Help Ukraine підтримає добровольчий медичний батальйон "Госпітальєри" у закритті поточних потреб підрозділу.

За минулий рік Дарʼя Коломієць та її події змогли акумулювати понад $60 тис.на підтримку Госпітальєрів і ГО "Жіночий ветеранський рух".

