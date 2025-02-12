600 тис. українських дітей перебувають в окупації: понад 40 тис. продовжують навчання в школах України
На тимчасово окупованих українських територіях перебуває 600 тис. дітей, за інформацією Міністерства освіти. Водночас 7% з них навчаються в українських школах
Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє "Радіо Свобода".
Він заявив, що росіяни на ТОТ запровадили примусове навчання за освітніми стандартами РФ, тому діти, які хочуть здобути українську освіту, навчаються онлайн.
"Ми зафіксували, що є проблеми з доступом до освіти. Діти змушені навчатися одночасно у двох системах освіти. Одна дитина витрачає на навчання більш ніж 50 годин на тиждень", - сказав омбудсмен.
Також Лубінець нагадав, що держава створила мережу освітніх центрів, аби допомогти абітурієнтам з тимчасово окупованих територій вступити до українських закладів освіти. За його словами, у 2023 році через них залучили 1608 вступників, у 2024 – понад 11 тис.
- Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованому Таврійську на Херсонщині росіяни змушують дітей малювати листівки й писати слова підтримки російським військовим.
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