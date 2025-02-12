"Якщо заборонити telegram, Росія використовуватиме щось інше": у ЦПД висловилися щодо блокування каналів в месенджері

Про це він розповів в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"Від телеграм-каналів йде загроза, бо саме через них ворог вербує людей на виконання диверсій проти України, українців і держави. Але якщо заборонити telegram, чи буде Росія використовувати щось інше? Сто відсотків, що буде. Спецслужби завжди використовують будь-яку із соцмереж", - сказав Коваленко.

Також керівник ЦПД підкреслив, що месенджер є основним джерелом споживання новин серед українців, наголосивши на важливості блокування російських каналів.

"Важливо, щоб проукраїнські канали і проукраїнський контент складали більшість, а російські - поступово блокувалися", - додав він.

Водночас Коваленко вважає важливим запровадження санкцій щодо окремих каналів у telegram.

"Механізм потрібно впровадити, щоб Дуров йшов на контакт. Співпраця з Францією в даному питанні може мати певний ефект", - пояснив він.

Що відомо про заборону Telegram в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов 7 вересня 2024 року назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити.

Результати опитування свідчать, що 71% респондентів визнає загрозу для безпеки країни від поширення російської дезінформації та пропаганди в Telegram, однак лише 9% підтримують його заборону.

20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.