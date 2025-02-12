"Якщо заборонити telegram, Росія використовуватиме щось інше": у ЦПД висловилися щодо блокування каналів в месенджері
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що РФ знайде іншу платформу в разі заборони telegram в Україні, через канали якого ворог вербує українців на виконання диверсій
Про це він розповів в інтервʼю Інтерфакс-Україна.
"Від телеграм-каналів йде загроза, бо саме через них ворог вербує людей на виконання диверсій проти України, українців і держави. Але якщо заборонити telegram, чи буде Росія використовувати щось інше? Сто відсотків, що буде. Спецслужби завжди використовують будь-яку із соцмереж", - сказав Коваленко.
Також керівник ЦПД підкреслив, що месенджер є основним джерелом споживання новин серед українців, наголосивши на важливості блокування російських каналів.
"Важливо, щоб проукраїнські канали і проукраїнський контент складали більшість, а російські - поступово блокувалися", - додав він.
Водночас Коваленко вважає важливим запровадження санкцій щодо окремих каналів у telegram.
"Механізм потрібно впровадити, щоб Дуров йшов на контакт. Співпраця з Францією в даному питанні може мати певний ефект", - пояснив він.
Що відомо про заборону Telegram в Україні
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов 7 вересня 2024 року назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити.
Результати опитування свідчать, що 71% респондентів визнає загрозу для безпеки країни від поширення російської дезінформації та пропаганди в Telegram, однак лише 9% підтримують його заборону.
20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.
7 жовтня стало відомо, що Верховній Раді Україні обмежать використання месенджера Telegram за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.52 Купівля 41.52Продаж 42.02
- EUR Купівля 42.91Продаж 43.61
- Актуальне
- Важливе