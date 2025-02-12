Євробачення-2025: пісню Kant представниці Мальти розкритикували за назву, співзвучну з лайливим словом англійською

Про це пише Times of Malta.

Мальта визначилася з представником країни на Євробаченні-2025. На національному відборі переможницею стала співачка Міріана Конте з піснею Kant (Singing). Однак пісня викликала суперечки.

Ведучий BBC Radio 2 Скотт Міллс сказав: "Ми взагалі не можемо говорити про пісню Мальти. Ми точно не зможемо відтворити навіть уривок на BBC".

Попри те, що Міллс не уточнив, чому він не зможе транслювати пісню Міріани Конте у своїй радіопрограмі, ймовірно, це пов’язано з використанням слова kant. У мальтійській мові це слово стосується співу, але в англійській мові можна почути посилання на вульгарний сленговий термін c*nt, що означає жіночі геніталії.

У тексті композиції Міріана Конте також співає serving kant. Деякі медіа розцінили це як відсилання до сленгового serving c*nt - "діяти в сильній і безкомпромісній жіночій манері".

Kant є єдиним мальтійським словом в англомовній пісні Конте.

У Великій Британії трансляція контенту контролюється управлінням комунікацій, відомим як Ofcom. Затверджений урядом регулятор стежить за дотриманням стандартів щодо використання лайки у програмах.

Ofcom визначає слово c*nt одним із "найсильніших образливих висловлювань". Його не слід використовувати до 21:00.

Сама співачка в instagram подякувала своїм шанувальникам.

"Суперечлива пісня? Можливо. Сміливе вбрання? Можливо. Але ми це зробили. Це перемога для Мальти. Подаймо KANT у Базелі", — написала вона.