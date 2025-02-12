Revolut заявив про бажання отримати банківську ліцензію в Україні. У НБУ кажуть, що звернень не отримували
Revolut, британсько-литовський онлайн-банк і фінтехкомпанія, що пропонує банківські послуги, вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати ліцензію
Про це керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук сказав в інтерв'ю Forbes Ukraine.
"Україна для нас – пріоритетний ринок. У нас є ціль отримати банківську ліцензію. Це загальна стратегія Revolut – бути локальним банком. Запуск зараз – лише перший крок", - сказав він.
За його словами, Revolut разом з Україною одночасно запускає декілька ринків – Бразилія, Індія, Мексика.
"У Мексиці вже отримали банківську ліцензію. У Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників. Звісно, більша частина наших клієнтів зосереджена у Великій Британії та Європі", – сказав представник компанії.
Водночас у Revolut побачили зацікавленість до свого продукту серед української авдиторії.
Поки що в застосунку немає гривневої картки, але це один із функціоналів, який банк хоче надати користувачам в Україні, і для цього потрібна банківська ліцензія.
"У нас немає фінальної дати, коли зможемо отримати ліцензію. Але думаю, дискусія з Нацбанком буде робоча", – сказав Стрельчук.
Зараз користувачі можуть зробити переказ із картки Revolut на картки українських банків. Якщо це гривнева картка в Україні, то переказ автоматично конвертується.
Разом із тим у пресслужбі Нацбанку LIGA.net повідомили, що жодних звернень представників компанії Revolut до НБУ не було, жодної адміністративної комунікації не відбувається.
- У квітні 2022 року компанія Revolut спростила для українських біженців відкриття рахунку в ЄС.
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