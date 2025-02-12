Revolut заявив про бажання отримати банківську ліцензію в Україні. У НБУ кажуть, що звернень не отримували

Про це керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук сказав в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Україна для нас – пріоритетний ринок. У нас є ціль отримати банківську ліцензію. Це загальна стратегія Revolut – бути локальним банком. Запуск зараз – лише перший крок", - сказав він.

За його словами, Revolut разом з Україною одночасно запускає декілька ринків – Бразилія, Індія, Мексика.

"У Мексиці вже отримали банківську ліцензію. У Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників. Звісно, більша частина наших клієнтів зосереджена у Великій Британії та Європі", – сказав представник компанії.

Водночас у Revolut побачили зацікавленість до свого продукту серед української авдиторії.

Поки що в застосунку немає гривневої картки, але це один із функціоналів, який банк хоче надати користувачам в Україні, і для цього потрібна банківська ліцензія.

"У нас немає фінальної дати, коли зможемо отримати ліцензію. Але думаю, дискусія з Нацбанком буде робоча", – сказав Стрельчук.

Зараз користувачі можуть зробити переказ із картки Revolut на картки українських банків. Якщо це гривнева картка в Україні, то переказ автоматично конвертується.

Разом із тим у пресслужбі Нацбанку LIGA.net повідомили, що жодних звернень представників компанії Revolut до НБУ не було, жодної адміністративної комунікації не відбувається.