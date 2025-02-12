Угорський прем'єр Орбан назвав ультраправу партію АfD майбутнім Німеччини
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 12 лютого зустрівся у Будапешті з лідеркою ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Алісою Вайдель
На брифінгу після перемовин Орбан назвав Вайдель борцем за свободу, а її партію – майбутнім Німеччини, передає "Радіо Свобода".
"AfD — це не партія, лідера якої зазвичай приймають прем’єр-міністри кожної європейської країни. Але нам давно пора це змінити. Ось чому ми тут", – сказав угорський політик.
Вайдель подякувала Орбану за "раціональну політику" та "боротьбу за свободу", маючи на увазі його протистояння з Брюсселем від часу повернення до влади у 2010 році.
"Я можу вам пообіцяти, що ми, "Альтернатива для Німеччини", підемо шляхом Угорщини, нашого великого прикладу для наслідування", – наголосила лідерка ультраправої партії.
Варто зазначити, що своїм кумиром кандидатка в канцлери Німеччини Вайдель називає Маргарет Тетчер, категорично виступає проти збільшення кількості вихідців з ісламських країн у Німеччині, в чому звинувачує міграційну політику ЄС; вважає, що Євросоюз потрібно реформувати, а якщо це не вийде, то "кожній країні-учасниці має бути надане право вирішити на референдумі, залишатись у складі ЄС чи ні". У передвиборчій промові вона пообіцяла позбутися вітрових електростанцій і "знову запустити "Північний потік", справні АЕС і збільшити час роботи ТЕС. Вайдель активно підтримує одіозний американський бізнесмен Ілон Маск, який на інавгурації президента США Дональда Трампа зробив жест, схожий на нацистське привітання.
- У січні "Альтернатива для Німеччини" відмовилася внести в передвиборчу програму пункт із засудженням вторгнення РФ в Україну.
- 11 лютого кандидати в канцлери Німеччини Олаф Шольц і Фрідріх Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими політиками після виборів до Бундестагу.
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