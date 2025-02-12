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Угорський прем'єр Орбан назвав ультраправу партію АfD майбутнім Німеччини

Юлія Юліна
12 лютого, 2025 середа
18:44
Світ Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 12 лютого зустрівся у Будапешті з лідеркою ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Алісою Вайдель

Зміст

На брифінгу після перемовин Орбан назвав Вайдель борцем за свободу, а її партію – майбутнім Німеччини, передає "Радіо Свобода".

"AfD — це не партія, лідера якої зазвичай приймають прем’єр-міністри кожної європейської країни. Але нам давно пора це змінити. Ось чому ми тут", – сказав угорський політик.

Вайдель подякувала Орбану за "раціональну політику" та "боротьбу за свободу", маючи на увазі його протистояння з Брюсселем від часу повернення до влади у 2010 році.

"Я можу вам пообіцяти, що ми, "Альтернатива для Німеччини", підемо шляхом Угорщини, нашого великого прикладу для наслідування", – наголосила лідерка ультраправої партії.

Варто зазначити, що своїм кумиром кандидатка в канцлери Німеччини Вайдель називає Маргарет Тетчер, категорично виступає проти збільшення кількості вихідців з ісламських країн у Німеччині, в чому звинувачує міграційну політику ЄС; вважає, що Євросоюз потрібно реформувати, а якщо це не вийде, то "кожній країні-учасниці має бути надане право вирішити на референдумі, залишатись у складі ЄС чи ні". У передвиборчій промові вона пообіцяла позбутися вітрових електростанцій і "знову запустити "Північний потік", справні АЕС і збільшити час роботи ТЕС. Вайдель активно підтримує одіозний американський бізнесмен Ілон Маск, який на інавгурації президента США Дональда Трампа зробив жест, схожий на нацистське привітання.

Теги:
Новини
Німеччина
Угорщина
Віктор Орбан
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