Естонія може запропонувати США свої рідкісноземельні метали
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна вважає, що його країні варто запропонувати Штатам свої рідкісноземельні метали, аби залучити інвестиції
Про це пише ERR.
"США дуже зацікавлені й уже кілька років виявляють дуже великий інтерес до рідкісноземельних металів у Естонії. Всі знають, що в Іда-Вірумаа є фосфорити та супутні їм рідкісноземельні метали, які є величезним скарбом для естонського народу. Питання, яке я ставлю естонському народу та естонському уряду, полягає в тому, чи готові ми провести тверезу дискусію про те, як використовувати ці корисні копалини без шкоди для довкілля. Як ми можемо залучити сюди, наприклад, дуже великі інвестиції зі США, щоб ми могли виробляти високотехнологічну продукцію, яка замінить залежність від Китаю як для США, так і для Європи", – висловився міністр.
"Це саме те сміливе геополітичне рішення, яке слід ухвалити Естонії та яке поставить нас у дуже сильну позицію у відносинах з адміністрацією Трампа", - додав він.
За його словами, йдеться про сотні мільйонів, а то й мільярди євро інвестицій, які США в разі чого будуть готові захищати.
Цакхна нагадав, що Естонія – країна, яка межує з РФ.
"Це в наших інтересах. Це не в інтересах Америки, а в наших інтересах. Крім того, що Естонія - прикордонна з Росією країна, з іншого боку Балтійського моря, у дуже складному географічному положенні, історично була окупована... що ми можемо запропонувати? Ми можемо запропонувати США цікаві, ефективні економічні відносини", - сказав дипломат.
- На початку лютого Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу США.
Читайте також: Рідкісноземельні метали: чому нас хочуть обдурити?
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.52 Купівля 41.52Продаж 42.02
- EUR Купівля 42.91Продаж 43.61
- Актуальне
- Важливе