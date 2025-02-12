Естонія може запропонувати США свої рідкісноземельні метали

Про це пише ERR.

"США дуже зацікавлені й уже кілька років виявляють дуже великий інтерес до рідкісноземельних металів у Естонії. Всі знають, що в Іда-Вірумаа є фосфорити та супутні їм рідкісноземельні метали, які є величезним скарбом для естонського народу. Питання, яке я ставлю естонському народу та естонському уряду, полягає в тому, чи готові ми провести тверезу дискусію про те, як використовувати ці корисні копалини без шкоди для довкілля. Як ми можемо залучити сюди, наприклад, дуже великі інвестиції зі США, щоб ми могли виробляти високотехнологічну продукцію, яка замінить залежність від Китаю як для США, так і для Європи", – висловився міністр.

"Це саме те сміливе геополітичне рішення, яке слід ухвалити Естонії та яке поставить нас у дуже сильну позицію у відносинах з адміністрацією Трампа", - додав він.

За його словами, йдеться про сотні мільйонів, а то й мільярди євро інвестицій, які США в разі чого будуть готові захищати.

Цакхна нагадав, що Естонія – країна, яка межує з РФ.

"Це в наших інтересах. Це не в інтересах Америки, а в наших інтересах. Крім того, що Естонія - прикордонна з Росією країна, з іншого боку Балтійського моря, у дуже складному географічному положенні, історично була окупована... що ми можемо запропонувати? Ми можемо запропонувати США цікаві, ефективні економічні відносини", - сказав дипломат.

На початку лютого Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу США.

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