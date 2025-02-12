Танки, ракети, артилерія і не тільки: Британія виділила Україні пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів
Велика Британія оголосила про виділення нового пакета оборонної допомоги Україні. До нього увійдуть танки, артилерія, ракети та інші типи озброєнь, а також контракти на обслуговування раніше поставленої Збройним Силам України техніки
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі на початку засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, передає Укрінформ.
"Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети повітря-повітря, а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні", - зазначив очільник оборонного відомства.
- 12 лютого, у Брюсселі розпочалося 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Перед його початком міністр оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїми колегами з Великої Британії та США.
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