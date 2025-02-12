Танки, ракети, артилерія і не тільки: Британія виділила Україні пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі на початку засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, передає Укрінформ.

"Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети повітря-повітря, а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні", - зазначив очільник оборонного відомства.