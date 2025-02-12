Премʼєр Грузії Кобахідзе заявив, що Євросоюзу "буде не до Грузії" через мита Трампа

Про це повідомляє NewsGeorgia.

"Я хочу висловити велику надію, що на цьому тлі, в тому числі на тлі 25-відсоткових (американських) тарифів, Євросоюз більше сфокусується на вирішенні власних проблем, і ми будемо менше бачити нападів європейських бюрократів на нашу державність, грузинську державу", - заявив Кобахідзе.

Також він пояснив кризу у відносинах ЄС і Тбілісі: за словами глави грузинського уряду, у Європі "належним чином не забезпечено суверенітет, багато регресивних явищ і несправедливості".