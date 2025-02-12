Премʼєр Грузії Кобахідзе заявив, що Євросоюзу "буде не до Грузії" через мита Трампа
Грузинський премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе сподівається, що на тлі власних проблем і, зокрема, тарифів США, Європейському Союзу "буде не до Грузії"
Про це повідомляє NewsGeorgia.
"Я хочу висловити велику надію, що на цьому тлі, в тому числі на тлі 25-відсоткових (американських) тарифів, Євросоюз більше сфокусується на вирішенні власних проблем, і ми будемо менше бачити нападів європейських бюрократів на нашу державність, грузинську державу", - заявив Кобахідзе.
Також він пояснив кризу у відносинах ЄС і Тбілісі: за словами глави грузинського уряду, у Європі "належним чином не забезпечено суверенітет, багато регресивних явищ і несправедливості".
- Раніше Кобахідзе висловив сподівання щодо відновлення стратегічного партнерства зі США, призупиненого за президентства Байдена.
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