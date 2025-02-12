"Купуйте на кордоні, підписуйте з нами контракт": ексміністр енергетики України Плачков про ідею транспортування нафти РФ

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Ось ця ідея про транспортування газу вона обговорюється: що вони купують азербайджанський газ на кордоні Росія-Україна, а ми транспортуємо. Можливий варіант? Так, ми кажемо, що це російський газ і так далі, а взагалі ми не можемо його визначити", - почав Плачков.

Ексміністр пояснив, що в ЄС немає загального поняття європейського газу, оскільки діє система заміщення. Він також висловив ідею, яку можна запропонувати Словаччині, Угорщині та Чехії, які імпортують нафту РФ, щодо закупівлі сировини.

"Ми можемо сказати: ви хочете - купуйте на кордоні, підписуйте з нами контракт, а нас не цікавить, чия ця нафта", - додав Плачков.

Колишній глава Міністерства енергетики також переконаний, що після зупинки транзиту російської нафти держави, які приймають її поставки, подадуть на Україну позов, аналогічно до ситуації з газом.

"А ми знаємо чим закінчиться (зупинка транзиту нафти, - ред.), ті ж зразу подадуть на Україну. Хоча в нас немає контактів на транзит сьогодні з цими країнами", - підкреслив він.