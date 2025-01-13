На фоні санкцій США та Британії виглядає дивно, що Росія заробляє $7 млрд на транзиті нафти через Україну, - нардеп Синютка

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Санкції США та Британії точно будуть болючими для РФ. Сьогодні танкери РФ вже кружляють у водах біля Китаю, і Китай їх не приймає. Нагадаю, що Китай та Індія є найбільшими споживачами російської нафти. На цьому тлі реакція української влади виглядає більш ніж дивною - вона відмовляється припинити транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба", - зауважив Синютка.

За словами народного депутата, Росія транспортує приблизно 300 тисяч барелів нафти на день, що приносить їй близько $20 млн щоденно. Тобто понад $7 млрд на рік Росія отримує від продажу своєї сировини через територію України.

"Куди росіяни спрямовують ці $7 млрд? Вони витрачають їх на потреби своєї агресії, на те, щоб убивати українців. І коли ми чуємо від влади, що вона не хоче зупиняти транспортування російської нафти, це також питання до міністра енергетики. Мала бути дуже чітка позиція й ужиті всі заходи для припинення транзиту російської нафти", - наголосив Синютка.