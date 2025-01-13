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Головна Війна з Росією На фоні санкцій США та Британії виглядає дивно, що Росія заробляє $7 млрд на транзиті нафти через Україну, - нардеп Синютка
Ексклюзив

На фоні санкцій США та Британії виглядає дивно, що Росія заробляє $7 млрд на транзиті нафти через Україну, - нардеп Синютка

Оксана Ліховід
13 січня, 2025 понедiлок
18:09
Війна з Росією нафта нафтопровід

Народний депутат України Олег Синютка вважає, що Україна має зупинити транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба"

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Санкції США та Британії точно будуть болючими для РФ. Сьогодні танкери РФ вже кружляють у водах біля Китаю, і Китай їх не приймає. Нагадаю, що Китай та Індія є найбільшими споживачами російської нафти. На цьому тлі реакція української влади виглядає більш ніж дивною - вона відмовляється припинити транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба", - зауважив Синютка.

За словами народного депутата, Росія транспортує приблизно 300 тисяч барелів нафти на день, що приносить їй близько $20 млн щоденно. Тобто понад $7 млрд на рік Росія отримує від продажу своєї сировини через територію України.

"Куди росіяни спрямовують ці $7 млрд? Вони витрачають їх на потреби своєї агресії, на те, щоб убивати українців. І коли ми чуємо від влади, що вона не хоче зупиняти транспортування російської нафти, це також питання до міністра енергетики. Мала бути дуже чітка позиція й ужиті всі заходи для припинення транзиту російської нафти", - наголосив Синютка.

  • 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли Сургутнафтогаз, Газпром Нафта, Інгосстрах, Альфастрахування та Радкомфлот.
  • Також Велика Британія слідом за США ввела санкції проти найбільших нафтових гігантів Росії - ПАТ "Газпром нафта" та ПАТ "Сургутнафтогаз".
  • Наступного вівторка, 14 січня, Європейська комісія розпочне консультації з країнами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії. Польща, яка зараз головує в ЄС, сподівається, що він буде ухвалений до третьої річниці війни в Україні.
Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Економіка
Україна
Росія
Китай
Індія
нафта
санкції проти Росії
США
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