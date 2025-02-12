Священник УКЦ у штаті Пенсильванія про слова Трампа в день замаху: "Америка має знову бути сильною, щоб наші союзники були в безпеці"

Про це він розповів в інтервʼю журналісту Еспресо Юрію Фізеру.

Журналіст запитав Шарона, чи можна сказати, що Бог врятував життя Дональда Трампа через його (Шарона, - ред.) молитву. Адже, як сказано в Посланні святого Якова (5:16): "Бо дуже могутня ревна молитва праведного!"

"Розумієте, ми, священики, лише нікчемні слуги. Ми як глиняні посудини, якими Бог користується за Своєю волею. Коли нас висвячують, ми даємо обітницю служити Йому так, як Він бажає, а не так, як хочемо ми. Так, я вірю, що через підняті в молитві руки можуть відбуватися великі речі, і я переконаний, що саме це сталося того дня. Я не соромлюся про це говорити. Про це я розповідав і людям у натовпі", - заявив Шарон.

Він додав, що люди питали його, чому він пішов трохи раніше, ще до самого пострілу.

"Я пояснив їм це в присутності представників ЗМІ та Секретних служб. Я сказав їм, що моя молитва, моя робота виконана, маючи на увазі, що я молився за його захист. Але їхнє завдання полягало в тому, щоб продовжувати молитися, адже молитва рятує людей, молитва рятує народи. Я сказав їм, що вони повинні молитися, тому що там були ті, хто прагнув забрати його життя", - зазначив священник.

Шарон розказав про своє спілкування з Трампом.

"Щодо нашої розмови: я не можу розкрити всіх деталей, але можу сказати, що ми говорили про Україну. Це була дуже коротка бесіда, яка тривала не більше кількох хвилин. Я сказав йому: "Пане Трамп, вам не віддали належне за те, що ви зробили для України під час вашої першої каденції. Ви надали ракети "Джавелін", які відіграли критичну роль у перші дні війни. Ви забезпечили доступ до навчань із військовими НАТО. Ви також передали малі кораблі для Чорного моря. Ви зробили багато важливих речей, і я вдячний вам за це. Хотів би попросити вас розглянути можливість продовження такої ж політики підтримки України під час вашого другого президентського терміну". Він відповів: "Дякую". А потім додав: "Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. Але щоб мати мир, необхідна сила. Ми хочемо, щоб Америка знову була сильною, щоб наші союзники були в безпеці", - підсумував він.

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