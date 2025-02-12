РФ 11 лютого завдала по Донеччині рекордну з початку великої війни кількість ударів

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, підбиваючи підсумки минулої доби, 11 лютого.

За його словами, "таких обстрілів ще не було".

"Окупант обстрілює з усіх наявних видів озброєння: ствольна артилерія, FPV-дрони, 25 керованих авіабомб ворог скинув на Костянтинівку, Дружківку та місто Покровськ. Міста Костянтинівка, центру та околиць, майже не існує. 91 людину вдалося вивезти з лінії фронту, з них 18 дітей", - розповів чиновник.

За його словами, органи влади, підрозділи поліції, Служби безпеки України, ДСНС працюють на місцях, виконують свої обов'язки. Комунальні служби разом із благодійниками роздають гуманітарну допомогу, зокрема будівельні матеріали, тим людям, чиє житло було пошкоджено.

Філашкін також додав, що в кожному місті, великому й малому, працюють Пункти незламності.

До того ж у людей у прифронтовій зоні є продукти тривалого зберігання, а захисники за можливості завозять їм питну воду, зазначив очільник ОВА.