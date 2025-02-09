РФ атакувала FPV-дроном рятувальників на Донеччині: є постраждалий

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Так, у неділю ворог вдарив FPV-дроном по рятувальниках, які поверталися з аварійно-рятувальних робіт - під атаку потрапив екскаватор-навантажувач JCB 3 CX.

Унаслідок російського удару екскаваторник-рятувальник, за попередніми даними, отримав контузію. Він перебуває у лікарні. Крім цього, екскаватор зазнав значних пошкоджень.

"Російські окупанти продовжують обстрілювати рятувальників, наражаючи їх на смертельну небезпеку. Ворог атакує тих, хто щодня рятує життя", - додали у ДСНС.