РФ атакувала FPV-дроном рятувальників на Донеччині: є постраждалий
Російська армія 9 лютого вдарила FPV-дроном по рятувальниках у Покровському районі Донецької області, внаслідок чого постраждав один з них
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.
Так, у неділю ворог вдарив FPV-дроном по рятувальниках, які поверталися з аварійно-рятувальних робіт - під атаку потрапив екскаватор-навантажувач JCB 3 CX.
Унаслідок російського удару екскаваторник-рятувальник, за попередніми даними, отримав контузію. Він перебуває у лікарні. Крім цього, екскаватор зазнав значних пошкоджень.
"Російські окупанти продовжують обстрілювати рятувальників, наражаючи їх на смертельну небезпеку. Ворог атакує тих, хто щодня рятує життя", - додали у ДСНС.
- Того ж дня армія РФ вдарила КАБом по Дергачівській громаді, що в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні житлові будинки та лінію електромережі.
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