Росіяни вдарили КАБом по Дергачівській громаді на Харківщині: пошкоджено будинки та лінію електромережі
Надвечір неділі, 9 лютого, російська окупаційна армія вдарила КАБом по Дергачівській громаді, що в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні житлові будинки та лінію електромережі
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 17-ї години ворог ударив по Дергачівській громаді. Внаслідок удару КАБом пошкоджено 7 приватних житлових будинків та лінію електромережі, знеструмлено 5 населених пунктів - близько 1902 абонентів", - зазначив Синєгубов.
За його інформацією, обійшлося без постраждалих.
"Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків", - додав очільник ОВА.
- У ніч із 8 на 9 лютого ворожі безпілотники знищили установку комплексної підготовки газу й конденсату в селі Водяне Харківської області.
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