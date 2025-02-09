Росіяни знищили газовидобувне підприємство на Харківщині, - ЗМІ
У ніч із 8 на 9 лютого ворожі безпілотники знищили установку комплексної підготовки газу і конденсату в селі Водяне Харківської області
Про це пише видання Бізнес • Медіа.
Зазначається, що на родовищі провели комплекс пошукових сейсмічних робіт. Вони виявили ознаки наявності вуглеводнів на глибині понад 6000 метрів. Після цього було інвестовано кошти в буріння надглибоких свердловин, а після отримання припливу газу та конденсату – частково за власні кошти компанії, а частково за кредитні побудовано установку комплексної підготовки газу й конденсату.
Завдяки їй родовище розроблялося останні 10 років.
"До сьогодні компанія справно сплачувала податки та забезпечувала регіон енергоносіями. Однак через повну втрату обладнання та виробничих потужностей компанія більше не може здійснювати видобуток вуглеводнів. Ба більше, аварія на спільній взаємозалежній системі газопроводів призвела до блокування роботи всіх навколишніх родовищ", - йдеться у повідомленні.
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