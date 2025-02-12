"Поділяють цінності, що й наші християни". Священник УКЦ у Пенсильванії розповів, чому його запросили очолити молитву на мітингу Трампа

Про це він розповів в інтервʼю журналісту Юрію Фізеру.

Шарон очолив молитву перед мітингом Трампа у Пенсильванії в день, коли сталася спроба замаху на тепер чинного американського президента. Організатори не запросили римо-католицького священника, який би представляв найбільшу християнську спільноту в США, а натомість обрали священника УГКЦ.

"Так, пан Трамп не дурна людина. Він розумний і далекоглядний лідер, а його передвиборчий штаб добре поінформований. Вони знали, що Західна Пенсильванія має понад 130-річну історію української імміграції. Тож справа була не лише у мені. На мітинг також запросили українського православного священика, щоб він відкрив захід. Іншого українського греко-католицького священика попросили провести молитву на іншому мітингу. З якихось причин вони вирішили запросити і мене", - розповів Шарон.

Священник підкреслив, що в Західній Пенсильванії проживають багато представників УГКЦ, які глибоко шанують традицію.

"Думаю, саме тому вони звернулися до мене. Вони хотіли показати, що поділяють ті самі цінності, що й українські християни, і прагнули, щоб це було відображено на всіх трьох їхніх головних мітингах у Західній Пенсильванії", - пояснив він.