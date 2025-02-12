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Україна планує встановити сонячні електростанції в лікарнях у п'яти регіонах

Юлія Юліна
12 лютого, 2025 середа
15:24
Енергетика

Україна отримала майже 6 тис. сонячних панелей від італійської компанії  Enel S.p.A. загальною потужністю близько 2 МВт. Їх встановлять у лікарнях

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Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Ідеться про реалізацію ініціативи "Промінь надії", започаткованої Єврокомісією, Міністерством енергетики та Міністерством охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що активна реалізація проєкту наразі вже відбувається у 18 медзакладах у п’яти регіонах України, сонячні електростанції вже повністю працюють у трьох медзакладах у Хмельницькій, Житомирській і Київській областях. На Київщині сонячну електростанцію ввели в експлуатацію у Центрі первинної медико-санітарної допомоги в Коцюбинському.

На сьогодні ще 6 медзакладів перебувають на стадії облаштування сонячних станцій та ще у 25 закладах проведено тендерні процедури.

"Уже на етапі опрацювання концепції проєкту ми вирішили, що потрібно підтримати медичні заклади. Це має надзвичайно важливе значення в умовах, коли Росія щодня обстрілює нашу енергетику ракетами й дронами, адже устаткування дозволяє забезпечити безперебійне живлення критичного обладнання лікарень, а значить - і життя сотень і тисяч хворих. Обов'язкова наявність батарей і гібридних інверторів передбачає, що лікарні надаватимуть послуги навіть за відсутності централізованого електропостачання", - розповів заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"На першому етапі передбачається встановлення сонячних панелей на близько 20 закладах. У роботі вже маємо проєкти для 83 закладів. Наша амбітна мета – реалізувати цей проєкт на близько 300 лікарнях по всій Україні", - додав він.

  • Улітку минулого року в Держенергонагляді заявили, що встановлення приватними домогосподарствами невеликих індивідуальних сонячних установок може додати в енергосистему України близько 1 ГВт потужності.
Теги:
Новини
Суспільство
Здоров'я
Україна
Медицина
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