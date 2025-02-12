"Це точно не в центрі уваги", – Зеленський про вибори в Україні

Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

"Це точно не в центрі уваги сьогодні. Не тому, що хтось за чи проти. Справа не в цьому. Ви ніби не обідаєте вранці. Потрібно поснідати, попрацювати, а потім після роботи прийти додому, відпочити з коханою дружиною і повечеряти. Ми не можемо повечеряти, бо до вечора треба дожити. Треба зупинити війну, покласти їй край і повернути безпечне життя нашим людям. А потім вибори", - заявив Зеленський.

При цьому він не відповів прямо на запитання, чи балотуватиметься на другий термін.

"Йти кудись чи не йти – це питання про те, хочуть вас там бачити чи ні. І хочеш ти того чи ні. Тобто ваше бажання і бажання народу, ваше бажання і власного суспільства мають збігатися", - сказав президент.

Вибори в Україні: що відомо

1 лютого агентство Reuters з посиланням на власні джерела у Вашингтоні, Києві та спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога повідомило, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з Росією в найближчі місяці.

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, у вас потенційно є більше ніж одна людина", — сказав Келлог.

4 лютого пані посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Вашингтон і Київ не обговорювали можливість проведення виборів до кінця 2025 року.

Пізніше Келлог пояснив, що США не вимагають проведення виборів в Україні під час війни.