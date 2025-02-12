З камерами та шумоізоляцією: у перший рейс із Харкова до Львова вирушили 9 нових пасажирських вагонів
П'ять купейних і чотири СВ вагони, збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі, 12 лютого вирушили у перший рейс із Харкова до Львова
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням, усі нові вагони мають підвищені безпекові характеристики, а саме 4-зонне відеоспостереження, ручний замок і додаткове блокування купе, сигналізацію на вхід до купе з посиленим сигналом, кнопку виклику провідника тощо.
Серед особливостей вагонів також:
- якісна шумоізоляція та плавніший хід;
- "м'яка" читальна зона біля вікна в кожному купе;
- розетки, USB, Type-C на кожному пасажирському місці;
- додаткові "планшетні" столики для пасажирів верхніх полиць купейних вагонів;
- декілька режимів керування освітленням, включно з контурним вечірнім світлом для СВ.
"У міру отримання наступних партій вагонів цей рейс буде укомплектовано до статусу Флагманського. Вартість квитків при цьому не змінюється", – резюмували в УЗ.
Нагадаємо, за даними пресслужби Укрзалізниці, 67% пасажирів залишилися задоволеними послугами компанії у 2024 році. Найвищий рівень задоволеності поїздками – у пасажирів жіночих і дитячих вагонів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.52 Купівля 41.52Продаж 42.02
- EUR Купівля 42.91Продаж 43.61
- Актуальне
- Важливе