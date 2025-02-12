З камерами та шумоізоляцією: у перший рейс із Харкова до Львова вирушили 9 нових пасажирських вагонів

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Згідно з повідомленням, усі нові вагони мають підвищені безпекові характеристики, а саме 4-зонне відеоспостереження, ручний замок і додаткове блокування купе, сигналізацію на вхід до купе з посиленим сигналом, кнопку виклику провідника тощо.

Серед особливостей вагонів також:

якісна шумоізоляція та плавніший хід;

"м'яка" читальна зона біля вікна в кожному купе;

розетки, USB, Type-C на кожному пасажирському місці;

додаткові "планшетні" столики для пасажирів верхніх полиць купейних вагонів;

⁠декілька режимів керування освітленням, включно з контурним вечірнім світлом для СВ.

"У міру отримання наступних партій вагонів цей рейс буде укомплектовано до статусу Флагманського. Вартість квитків при цьому не змінюється", – резюмували в УЗ.

Нагадаємо, за даними пресслужби Укрзалізниці, 67% пасажирів залишилися задоволеними послугами компанії у 2024 році. Найвищий рівень задоволеності поїздками – у пасажирів жіночих і дитячих вагонів.