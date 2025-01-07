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Пасажири оцінили сервіс Укрзалізниці у 2024 році: якими вагонами задоволені найбільше

Юлія Юліна
7 січня, 2025 вiвторок
18:53
Суспільство Новини Заходу України

67% пасажирів залишилися задоволеними послугами Укрзалізниці у 2024 році. Найвищий рівень задоволеності поїздками – у пасажирів жіночих і дитячих вагонів

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Пасажири потягів далекого сполучення оцінювали сервіс УЗ у застосунку, через який купували квиток. Після завершення поїздки їм надсилали push-сповіщення з проханням оцінити поїздку та, за бажанням, залишити відгук.

Порівняно з попереднім роком частка задоволених поїздкою зросла на 4%, стверджують у компанії.

В УЗ зазначили, що найвищий рівень задоволеності поїздками у 2024 році зафіксовано серед пасажирів дитячих і жіночих вагонів (94% та 83% відповідно).

Також позитивні враження та високі оцінки надходять від пасажирів, які подорожують модернізованими плацкартними вагонами.

"Отримані через застосунок та інші канали зворотного зв’язку оцінки, відгуки та звернення опрацьовуються Укрзалізницею для виявлення поточних проблем і подальшого покращення якості послуг та сервісів", - резюмували в компанії.

Що відомо про жіночі купе

23 травня 2023 року Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.

12 червня УЗ відкрила продаж квитків у жіночі купе. Жіночі купе спочатку запустили на чотирьох найбільш популярних напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само як і квитки у звичайні купе.

Очільник уряду Денис Шмигаль обіцяв, що в разі попиту на жіночі купе проєкт масштабують на інші напрямки.

У вересні в УЗ зазначили, що про популярність послуги свідчить кількість проданих квитків: майже 90% їх викуповують на 20 днів наперед.

Наразі жіночі купе є в 12 потягах.

Теги:
Новини
Україна
Укрзалізниця
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