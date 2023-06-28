Про це йдеться у відповіді Шмигаля на петицію, опубліковану на сайті уряду.

"За результатами опитування пасажирів та аналізу реалізації виділених місць у зазначених купе, буде прийнято рішення щодо подальшого надання послуги в усіх поїздах, що курсують у внутрішньому та міжнародному сполученнях", – зазначив очільник уряду.

За його словами, УЗ також вживає заходів, направлених на підвищення рівня комфорту та безпеки під час здійснення поїздок залізничним транспортом. Зокрема йдеться про системи відеонагляду та кнопки виклику провідника.

Що відомо про жіночі купе

23 травня Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.

12 червня УЗ відкрила продаж квитків у жіночі купе. Купити квитки можна, починаючи з 30 червня. Жіночі купе запустили на чотирьох найбільш популярних напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само, як і квитки в звичайні купе. Наразі придбати їх можна тільки через мобільний застосунок.

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