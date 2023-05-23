Укрзалізниця запровадить жіночі купе в межах пілотного проєкту
Укрзалізниця розглядає можливість запровадження жіночих купе, але для цього потрібно розробити IT-рішення і внести зміни до нормативних актів
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Також компанія планує проконсультуватися з юристами.
В УЗ зазначили, що вже працюють над покращенням безпекової ситуації у потягах –близько 15% вагонів оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.
"Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
УЗ вирішила запровадити "пілот" із жіночими купе у кількох потягах далекого сполучення. Залежно від реального попиту й відгуків компанія вирішить, чи поширити цю ініціативу на всі потяги. Тестування триватиме декілька місяців.
"На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через мобільний застосунок УЗ", – підкреслили в УЗ.
- Раніше ідея запровадження жіночих купе викликала палку дискусію в соцмережах.
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