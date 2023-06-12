Укрзалізниця відкрила продаж квитків у жіночі купе

Про старт продажу квитків повідомив колишній співробітник УЗ, журналіст Олександр Рудоманов.

Купити квитки можна, починаючи з 30 червня. Жіночі купе запустили на чотирьох напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само, як і квитки в звичайні купе.

Залежно від попиту Укрзалізниця вирішить, чи розширювати ініціативу на інші напрямки.

Фото: Еспресо

23 травня Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.

Читайте також: Укрзалізниця запроваджує окремі купе для жінок (експериментально): чи вирішить реформа гострі питання