Укрзалізниця відкрила продаж квитків у жіночі купе
Укрзалізниця відкрила продаж квитків у жіночі купе. Придбати їх наразі можна тільки через мобільний застосунок. На сайті опція недоступна
Про старт продажу квитків повідомив колишній співробітник УЗ, журналіст Олександр Рудоманов.
Купити квитки можна, починаючи з 30 червня. Жіночі купе запустили на чотирьох напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само, як і квитки в звичайні купе.
Залежно від попиту Укрзалізниця вирішить, чи розширювати ініціативу на інші напрямки.
Фото: Еспресо
- 23 травня Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.
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