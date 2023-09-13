Жіночі купе: в Укрзалізниці розповіли про попит на послугу

Про це УНІАН повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

За даними перевізника, від старту програми жіночими купе скористалися близько 8 тисяч пасажирок.

Найбільший попит жіночі купе мають у поїздах за напрямком № 41/42 Дніпро — Трускавець.

Також жіночі купе доступні на рейсах № 81 Київ — Ужгород, № 15 Харків — Ясіня, № 75 Київ — Кривий Ріг.

В УЗ підкреслили, що продаж квитків у жіночі купе здійснюється лише в мобільному застосунку. Після доопрацювання програмного забезпечення скористатися послугою можна буде й у потягах інших напрямків.

"Компанія продовжує роботу над програмним комплексом, щоб уже на етапі авторизації в застосунку мати можливість визначати стать пасажира та давати йому змогу бронювати відповідні місця", - зазначили в компанії.

Крім того, в УЗ нагадали, що задля безпечних подорожей пасажирів вагони також патрулює воєнізована охорона.

Що відомо про жіночі купе

23 травня Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.

12 червня УЗ відкрила продаж квитків у жіночі купе. Купити квитки можна, починаючи з 30 червня. Жіночі купе запустили на чотирьох найбільш популярних напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само як і квитки у звичайні купе.

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