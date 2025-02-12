"Це загроза нашій обороноздатності": Княжицький про політичні переслідування Порошенка

Про це розповів народний депутат України Микола Княжицький в етері "Еспресо".

За його словами, Порошенка, як лідера опозиції, хочуть знищити. Влада продовжує думати про вибори.

"Це все створює загрозу нашій обороноздатності. Ті, хто не можуть пояснити це президенту Зеленському, беруть великий гріх на душу щодо майбутнього України. Адже ми – демократична країна. У мене немає жодних сумнівів, що всі ці повістки, які висилають Порошенкові, є політичним переслідуванням, бо жодна з них не має справедливих основ для порушення кримінальної справи", - сказав Княжицький.

Попри всі розмови американців, зараз немає впевненості, коли відбудуться вибори в України.

"Насамперед, нам потрібно виграти війну. Путін продовжує нарощувати військові дії. Чому влада продовжує гратися в політику замість об'єднання суспільства і політичного класу – незрозуміло. Можна поговорити і розподілити обов'язки. Порошенко багато допомагає фронту та дипломатії. Страх влади щодо внутрішньої політики більший, ніж страх перед Путіним, що викликає занепокоєння", - додав він.

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Недопуск Порошенка на Мюнхенську безпекову конференцію не приносить жодної користі. Конференція буде складною для України, і було б розумно відправити туди опозицію, щоб розділити відповідальність за результати, зауважив Княжицький.

"Там нічого хорошого для України, на жаль, сказано не буде. Ми вже бачимо налаштування американців. Вони будуть випробовувати думку, вони готові забути про окуповані території, вони не сформували чітко, які саме гарантії дадуть Україні. Переслідуючи Порошенка, влада налаштовує проти себе Європейський Союз, показуючи, що ми не є демократичною країною. Це також налаштовує проти нас Сполучені Штати Америки, що створює ризики для майбутнього нашої країни і наших дітей. Це дуже прикро і образливо", - резюмував нардеп.