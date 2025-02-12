"Багато хто майже забув про війну в Україні, а ті, хто досі пам’ятає, відчувають глибоку втому": священник УКЦ у штаті Пенсильванія Джейсон Шарон

Про це він розповів в інтервʼю журналісту Юрію Фізеру.

За словами Джейсона Шарона, тема війни в Україні наразі вже не займає стільки місця в новинних стрічках, як у перші місяці, коли вона залишалась головною темою більш ніж 100 днів.

"Багато хто майже забув про війну в Україні, а ті, хто досі пам'ятає, відчувають глибоку втому. Вони хочуть, щоб усе це нарешті скінчилося. Це очевидно навіть через зменшення пожертв", – сказав священник.

Він розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ люди донатили великі суми, аби підтримати Україну, але зараз це поодинокі випадки.

"Водночас важливо розуміти, що насправді існують дві війни. Ви втомилися від однієї, а ми – від іншої. Є війна, яку всі бачать, війна, де Україна стікає кров'ю. Фізична війна. Але Україна також має усвідомлювати, що паралельно триває ще одна війна – культурна війна на Заході. Проти неї виступають Дональд Трамп та багато інших", – сказав Шарон.

За словами священника, йдеться про війну "проти гідності, проти сім'ї, проти природної людської сутності". Він зазначив, що це форма ідеологічної, культурної та релігійної війни.

"Я хвилююся за Україну, бо коли нинішня війна з Росією завершиться – а вона завершиться – люди всією душею ринуться до Заходу, не усвідомлюючи, що водночас вступають у нову боротьбу. Культурна війна вже охоплює Європу та Америку, і вона наздожене Україну", – зазначив Джейсон Шарон.

Він додав, що після закінчення війни з Росією розпочнеться "битва за сім'ю, за віру, за фундаментальні цінності".