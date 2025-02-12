Для України зʼявилося вікно можливостей стати поруч з союзниками США і витіснити російського агресора, - ексголова СБУ Наливайченко
Народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко зауважив, що три дні поспіль Україна буде в центрі уваги США
Про це він розповів в етері "Еспресо".
"Сьогодні відбулося засідання у форматі "Рамштайн". Завтра очікуємо засідання Ради Україна-НАТО, післязавтра Мюнхенську безпекову конференцію. Усі ці дні команда Дональда Трампа активно працює в Брюсселі та Мюнхені. Після цього вони повернуться до Вашингтона. Три дні Україна буде в центрі уваги. Ніякої таємності, ніяких обмінів заручниками – США краще працювати з таким партнером, як Україна, ніж з Путіним, агресором і викрадачем американських громадян", - зазначив Наливайченко.
Спочатку Трамп чітко висловив свою позицію РФ: "Додатковий економічний та військовий тиск. Подивіться, що сталося на Близькому і Середньому Сході. США та Ізраїль – справжні союзники".
"Зараз для України настав час стати поруч з американськими союзниками і максимально витіснити російського агресора з виведенням військ з тимчасово окупованих територій. Потрібно діяти, а не сумніватися. У всій Україні єдина позиція щодо цього", - додав нардеп.
У нас свій порядок денний і для України надзвичайно важливі найближчі дні.
"Ми працюємо над тим, щоб американська сторона запросила і прийняла президента України у Вашингтоні. Очікується, що це відбудеться після Мюнхенської безпекової конференції, і ймовірність цього велика, за словами самого Трампа", - додав Наливайченко
- У середу, 12 лютого, у Брюсселі розпочалося 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Рустем Умєров оприлюднив його порядок денний
- 14-16 лютого відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки. Держсекретар США Марко Рубіо розповів, що головною темою конференції стане війна в Україні. Спецпредставник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог заявляв, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де говоритиме про припинення російсько-української війни
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.52 Купівля 41.52Продаж 42.02
- EUR Купівля 42.91Продаж 43.61
- Актуальне
- Важливе