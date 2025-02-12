Для України зʼявилося вікно можливостей стати поруч з союзниками США і витіснити російського агресора, - ексголова СБУ Наливайченко

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Сьогодні відбулося засідання у форматі "Рамштайн". Завтра очікуємо засідання Ради Україна-НАТО, післязавтра Мюнхенську безпекову конференцію. Усі ці дні команда Дональда Трампа активно працює в Брюсселі та Мюнхені. Після цього вони повернуться до Вашингтона. Три дні Україна буде в центрі уваги. Ніякої таємності, ніяких обмінів заручниками – США краще працювати з таким партнером, як Україна, ніж з Путіним, агресором і викрадачем американських громадян", - зазначив Наливайченко.

Спочатку Трамп чітко висловив свою позицію РФ: "Додатковий економічний та військовий тиск. Подивіться, що сталося на Близькому і Середньому Сході. США та Ізраїль – справжні союзники".

"Зараз для України настав час стати поруч з американськими союзниками і максимально витіснити російського агресора з виведенням військ з тимчасово окупованих територій. Потрібно діяти, а не сумніватися. У всій Україні єдина позиція щодо цього", - додав нардеп.

У нас свій порядок денний і для України надзвичайно важливі найближчі дні.

"Ми працюємо над тим, щоб американська сторона запросила і прийняла президента України у Вашингтоні. Очікується, що це відбудеться після Мюнхенської безпекової конференції, і ймовірність цього велика, за словами самого Трампа", - додав Наливайченко