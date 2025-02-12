В Україні з 1 березня на 30% знизять ціни на найбільш важливі ліки

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні за підсумками засідання РНБО.

"І є також рішення щодо цін на ліки – те, що потрібно нашим людям. Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей", - зазначив Зеленський.

Він додав, що уряд має представити суспільству всі деталі.

"Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я", - наголосив Зеленський.