В Україні з 1 березня на 30% знизять ціни на найбільш важливі ліки
З 1 березня в Україні на 30% знизять ціни на найбільш важливі ліки. Уряд має представити суспільству всі деталі
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні за підсумками засідання РНБО.
"І є також рішення щодо цін на ліки – те, що потрібно нашим людям. Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей", - зазначив Зеленський.
Він додав, що уряд має представити суспільству всі деталі.
"Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я", - наголосив Зеленський.
- 5 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців. У разі відсутності таких – він пообіцяв кадрові рішення.
- 10 лютого Зеленський заявив, що аптечні мережі та виробники повинні знизити ціни на ліки. Щодо цього питання готується засідання РНБО.
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