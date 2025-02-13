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"Конкретики немає ніякої": Портников про розмову Трампа і Путіна

Марина Клюєва
13 лютого, 2025 четвер
00:53
Світ Віталій Портников

Відбулася перша реальна телефонна розмова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із Путіним, перед цим ніяких розмов не було

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Таку думку висловив журналіст Віталій Портников під час прямого етеру на YouTube із політиком Бориславом Березою.

"Відбулася перша реальна телефонна розмова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із президентом Росії Путіним, підтверджена обома сторонами. Я наполягаю, що ніяких перед цим розмов не було. І що Трамп з Путіним до цього не розмовляв. І що коли Трамп натякав на ці розмови, це було швидше його бажання ввести світ і медіа в оману. 

Ну і звичайно, я хочу прочитати коментар, який тільки що з'явився в інформаційних джерелах: "У Києві, у Брюсселі, у Парижі й у Лондоні з жахом читають зараз детальний коментар Дональда Трампа про його розмову із Путіним і не вірять власним очам". Це написав голова комітету ради федерації федеральних зборів Російської Федерації по інформаційній політиці, відомий російський пропагандист Олексій Пушков. Я думаю, що він теж до певної міри не вірить своїм очам. Я розумію, що зараз у багатьох дуже багато емоцій, але я все ж таки хотів би наполягати на тому, що поки що ніякої конкретики ми не бачимо", - сказав Портников.

Він зауважив, що наразі видно лише готовність Сполучених Штатів і Росії до перемовин, але це не означає, що Дональд Трамп та Володимир Путін домовилися про щось конкретне. 

"Очевидно, що Трамп хоче розмовляти із Путіним. Я думаю, що коли він говорить про Другу світову війну, це не тільки його бажання знайти спільну мову із російським президентом на засадах цієї теми, яка для Путіна є дуже важливою. Тим більше у 2025 році, коли у Росії і буде відзначатися 80-та річниця перемоги у Великій Вітчизняній війні, як вони кажуть. І я думаю, що Путін, коли говорить, що він запрошує Трампа до Росії, він його запрошує не просто так. Він його запрошує на 9 травня 2025 року, на парад перемоги у Москві, де буде голова Китайської Народної Республіки Сі Цзиньпін. І якщо президент Сполучених Штатів отримає цю пропозицію і погодиться з нею, 9-10 травня 2025 року у російській столиці відбудеться саміт Путіна, Трампа і Сі Цзиньпін, на якому буде ухвалена яка з держав, якою територією світу володіє. Так буде виглядати світ 20-30-х років, 21-го сторіччя", - вважає журналіст.

Віталій Портников наголосив, що у президента США можуть бути геть інші уявлення про цей саміт. Але ключовим є те, що для того, аби така розмова відбулася, сама зустріч спершу має відбутися, а до неї має завершитись російсько-українська війна.

"Це аналог Ялти принаймні у конструкції Путіна. Я не знаю, наскільки Трамп тяжіє до таких домовленостей. У Трампа можуть бути інші уявлення про цей саміт. Він може вважати, що під час такої зустрічі він може натиснути на Путіна і на Сі Цзіньпіна з вимогою, скажімо, зменшити свої амбіції, зменшити свої вимоги до Сполучених Штатів, зменшити свої апетити. Тобто домовитися так, щоб це було вигідно Сполученим Штатам з ним. Але знову таки, для цього потрібно, щоб, по-перше, така зустріч відбулася, а по-друге, щоб перед цією зустріччю закінчилася російсько-українська війна. Ми розуміємо, що на тлі продовження активних бойових дій, загибелі людей, неможливості домовитися між делегаціями Сполучених Штатів і Росії, ніякого приїзду Трампа до російської столиці не відбудеться. А Путін, як можна зрозуміти з цього повідомлення і з цього повідомлення, яке ми читали вже на пресслужбі Кремля, у цій подорожі зацікавлений", - зазначив він.

Журналіст зауважив, що в команді Дональда Трампа для подальших консультацій немає спецпредставника з питань України та РФ Кіта Келлога, тому що Росія не буде розмовляти з жодним американським чиновником, який підтримує Україну.  

"Конкретики немає ніякої. В принципі, домовилися створити команди для подальших консультацій. При чому цікаво, що в команді Трампа виявилися державний секретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Редкліф, радник з питань національної безпеки Майкл Волц та спеціальний посланник Стів Віткофф, який взагалі-то займається Близьким Сходом. Крім Кіта Келлога, я думаю, що це пов'язано із тим, що в Москві не хочуть з ним розмовляти у зв'язку з тим, що Кіт Келлог неодноразово проявляв проукраїнські симпатії. В Росії не будуть розмовляти з жодним американським чиновником, який чітко виступав у підтримку України й за її переозброєння. І до речі, мені здається, що якраз цими днями говорили про те, що є група в оточенні Трампа, яку представляє Кіт Келлог, яка говорила, що розмови з Росією мають розпочатися шляхом більшого озброєння України", - сказав Віталій Портников.

З одного боку опинилися Волц і Келлог, які погоджуються на тиску на Росію, а з іншого всі інші, які кажуть, що треба домовлятися і досить озброювати Україну.

"І, до речі, коли сьогодні Трамп, відповідаючи на питання, чи збирається він використати для допомоги Україні оці 4 мільярди доларів, які залишилися у спадщину його адміністрації від адміністрації Байдена, він сказав: "Подивимося". Це теж свідчило про те, що президент Сполучених Штатів чітко став на бік цієї другої групи й виступає проти тих, хто виступає за подальшу підтримку України з погляду озброєння і тиску на Росію. Дональд Трамп не хоче тиснути на Росію. Він завжди проявляв симпатії і людські, і політичні до Путіна, до інших авторитарних правителів. З цими людьми він хоче домовлятися і будувати той світ, в якому ультраправі лідери будуть задавати тональність всім іншим. Світ, який буде нагадувати 30-ті роки 20-го сторіччя, аж до конфлікту між ними й жорстокої ядерної війни, в якій багато виборців Дональда Трампа можуть знайти свої останні години. Але це буде незабаром, не зараз. Зараз ми маємо говорити про російсько-українську війну", - додав Віталій Портников.

  • Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Віталій Портников
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
Кіт Келлог
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