Китай пропонує організувати саміт за участі Трампа і Путіна, - WSJ
Китайські посадовці протягом останніх тижнів через посередників запропонували команді Дональда Трампа провести спільний саміт з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє The World Street Journal із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Китай пропонує провести саміт між двома лідерами та сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир’я. Натомість у США і Європі сприйняли це скептично.
Пропозиція Китаю, зокрема, передбачає проведення американо-російського саміту без участі президента України Володимира Зеленського.
"Перспектива переговорів США щодо майбутнього України та європейської безпеки з Росією та Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу залучати Україну до будь-яких переговорів щодо її майбутнього", - наголосили у виданні.
Тим часом представник Білого дому відмовився підтверджувати відповідну інформацію, проте назвав її "зовсім не життєздатною".
Речник посольства Китаю у Вашингтоні, відповідаючи на запитання про цю пропозицію, сказав, що йому про неї нічого не відомо, додавши при цьому: "Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть над деескалацією і прагнутимуть до політичного врегулювання".
- Президент США Дональд Трамп провів телефонну першу розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним після обрання на другий термін.
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