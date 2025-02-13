Китай пропонує організувати саміт за участі Трампа і Путіна, - WSJ

Про це повідомляє The World Street Journal із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Китай пропонує провести саміт між двома лідерами та сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир’я. Натомість у США і Європі сприйняли це скептично.

Пропозиція Китаю, зокрема, передбачає проведення американо-російського саміту без участі президента України Володимира Зеленського.

"Перспектива переговорів США щодо майбутнього України та європейської безпеки з Росією та Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу залучати Україну до будь-яких переговорів щодо її майбутнього", - наголосили у виданні.

Тим часом представник Білого дому відмовився підтверджувати відповідну інформацію, проте назвав її "зовсім не життєздатною".

Речник посольства Китаю у Вашингтоні, відповідаючи на запитання про цю пропозицію, сказав, що йому про неї нічого не відомо, додавши при цьому: "Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть над деескалацією і прагнутимуть до політичного врегулювання".