"Подзвонив ворогу, перш ніж союзнику": американський сенатор Шифф звинуватив Трампа у здачі інтересів України

Про це він написав у Х.

"Сьогодні президент Трамп подзвонив нашому ворогу, Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику, Україні", - заявив Шифф.

Крім цього, він нагадав про заяву міністра оборони США Піта Гегсета, в якій той відкинув можливість членства України в НАТО та "відновлення українського суверенітету над власними землями".

"Давайте не будемо говорити про те, що це означає: здача інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп - чудовий угодовець, особливо для Кремля", - додав він.