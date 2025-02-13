"Подзвонив ворогу, перш ніж союзнику": американський сенатор Шифф звинуватив Трампа у здачі інтересів України
Американський сенатор-демократ Адам Шифф відреагував на розмову Дональда Трампа і Володимира Путіна й звинуватив лідера США у здачі інтересів України
Про це він написав у Х.
"Сьогодні президент Трамп подзвонив нашому ворогу, Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику, Україні", - заявив Шифф.
Крім цього, він нагадав про заяву міністра оборони США Піта Гегсета, в якій той відкинув можливість членства України в НАТО та "відновлення українського суверенітету над власними землями".
"Давайте не будемо говорити про те, що це означає: здача інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп - чудовий угодовець, особливо для Кремля", - додав він.
- Президент США Дональд Трамп провів телефонну першу розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним після обрання на другий термін.
- Потім Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.
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