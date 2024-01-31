Гуманітарне розмінування: у Мінекономіки розповіли, скільки сільгоспземель обстежили за січень

Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

"У 2023 році наші сапери показали гарний результат. Тож ми оновили План заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення, збільшивши площі, визначені для першочергового повернення в господарську експлуатацію. І вже працюючи за оновленим планом, ДСНС, ДССТ та неурядові оператори обстежили в перший місяць понад 21 тисячу гектарів землі. Враховуючи, що зима – складний період для робіт з розмінування, маємо непогані темпи", - сказала вона.

Так, у Херсонській області обстежили майже 19,7 тис. га. Друге й третє місце посіли Миколаївщина та Харківщина.

Як зазначила Свириденко, в порівнянні з кінцем минулого року в Україні зросла кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності. Ще в грудні їх було 26, а нині вже 29.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям цьогоріч до 165 тис. га.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси. Пізніше цього місяця Азербайджан передав Україні машину для розмінування, вона поїхала на Полтавщину.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.