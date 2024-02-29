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В Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території: у ДСНС розповіли, як прискорити розмінування

29 лютого, 2024 четвер
16:29
Війна з Росією міни, замінований пляж

Серед факторів, які гальмують розмінування територій - бойові дії, щільність і складність забруднення деокупованих територій вибухонебезпечними предметами

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Рева.

"Завдяки спільним зусиллям Сил оборони та операторів протимінної діяльності, за інформацією Національного органу з протимінної діяльності, минулого року вдалося скоротити зі 174 тис. км² до 156 тис., які на цей час оцінюються як потенційно небезпечні та потребують обстеження і розмінування", - сказав він.

У ДСНС також зазначили, що для прискорення розмінування ключовими є:

  • створення ефективної системи заходів для запобігання загибелі людей від вибухонебезпечних предметів (ВНП);
  • збільшення чисельності піротехнічних підрозділів, утворення регіональних операторів протимінної діяльності в кожній області;
  • впровадження передових технологій розмінування.

Також Рева вважає важливим інформувати населення про мінну небезпеку та правила поводження з ВНП.

"Для охоплення більшої кількості населення, особливо того, яке проживає на територіях важкодоступних деокупованих населених пунктів, ми створили 13 мобільних класів мінної безпеки", - зазначив він.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

Теги:
Україна
ДСНС
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