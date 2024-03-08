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Уряд компенсуватиме аграріям 80% коштів, витрачених на розмінування земель

8 березня, 2024 п'ятниця
17:59
Економіка обережно міни

Кабмін 8 березня затвердив порядок використання коштів на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ми розуміємо, що проведення обстеження та розмінування земель виключно власними силами може зайняти десятки років. Ми бачили, як це відбувалося в інших країнах по всьому світу", - заявив очільник уряду.

За його словами, аби максимально прискорити цей процес, уряд запускає ринок гуманітарного розмінування і запрошує сюди недержавних операторів, які працюють на платній основі.

"Своєю чергою держава буде компенсувати аграріям 80% коштів на таку послугу із розмінування, якщо вона закуплена на відкритих торгах", - зазначив прем'єр.

На його переконання, це дасть змогу аграріям якнайшвидше повернутися до роботи, що посилить українську економіку.

"Це також підвищить безпеку для наших громад та наших людей. І це для нас безумовний пріоритет. Отже, продовжуємо працювати заради перемоги", - резюмував Шмигаль.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

Теги:
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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