Укрпошта передала ДСНС машину для розмінування, придбану на кошти з продажу марки "Пес Патрон"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.



Зазначається, що придбана машина створена українським виробником. На її виготовлення знадобилося близько пів року.





Надалі машину використовуватимуть на Чернігівському напрямку в підрозділі гуманітарного розмінування. KSE Foundation оперативно законтрактував техніку.