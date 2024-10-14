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Головна Війна з Росією Укрпошта передала ДСНС машину для розмінування, придбану на кошти з продажу марки "Пес Патрон"
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Укрпошта передала ДСНС машину для розмінування, придбану на кошти з продажу марки "Пес Патрон"

Світлана Кравченко
14 жовтня, 2024 понедiлок
15:56
Війна з Росією Машина для розмінування

На кошти, отримані з продажу благодійної марки "Пес Патрон", Укрпошта придбала та передала Державній службі з надзвичайних ситуацій України машину для розмінування

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Зазначається, що придбана машина створена українським виробником. На її виготовлення знадобилося близько пів року.

Машина для розмінування

Надалі машину використовуватимуть на Чернігівському напрямку в підрозділі гуманітарного розмінування. KSE Foundation оперативно законтрактував техніку.

Машина для розмінування

  • 1 вересня 2022 року Укрпошта випустила першу благодійну марку з псом Патроном. Її тираж становив 1 мільйон копій.
Теги:
Суспільство
Україна
Укрпошта
Технології
ДСНС
Економіка
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