Укрпошта передала ДСНС машину для розмінування, придбану на кошти з продажу марки "Пес Патрон"
На кошти, отримані з продажу благодійної марки "Пес Патрон", Укрпошта придбала та передала Державній службі з надзвичайних ситуацій України машину для розмінування
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Зазначається, що придбана машина створена українським виробником. На її виготовлення знадобилося близько пів року.
Надалі машину використовуватимуть на Чернігівському напрямку в підрозділі гуманітарного розмінування. KSE Foundation оперативно законтрактував техніку.
- 1 вересня 2022 року Укрпошта випустила першу благодійну марку з псом Патроном. Її тираж становив 1 мільйон копій.
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