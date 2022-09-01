Про це інформує Укрпошта.

Сьогодні, 1 вересня, Укрпошта випустила першу в Україні благодійну марку із зображенням пса-сапера Патрона. З її допомогою планують зібрати 1 млн євро на машину для розмінування на дистанційному управлінні. Також частину коштів перекажуть на допомогу притулкам для тварин.

Володимир Зеленський, який узяв участь у погашенні марки, зазначив, що кошти збиратимуть через платформу UNITED24.

Автором ілюстрації став Олександр Нікітюк. Він створив 8 малюнків-сюжетів, які й зображені на аркуші з марками. Мета ілюстрації - показати проблему замінування по всій Україні: на полях, дитячих майданчиках, у житлових кварталах міст.

"Я малював завжди. Коли почалась війна, зрозумів, що малювання – то є прекрасна терапія, що допомагає відволіктися, направити свою енергію на створення чогось нового. Публікуючи свої воєнні ілюстрації в соцмережах, я відчув сильний відгук від людей, які відчували те саме, що і я", - каже Нікітюк.

Крім аркушів з марками, можна буде придбати й мерч із Патроном: футболки, худі, магніти, значки, рюкзак для взуття, наліпки та горнятко із зображенням пса Патрона. Замовити його можна на таких платформах:

магазин Укрпошти: bit.ly/Patron-ukrposhta

ROZETKA: bit.ly/Patron-rozetka

ROZETKA мерч: bit.ly/Rozetka-merch

Kasta: bit.ly/Patron-kasta

Prom: bit.ly/Patron-prom

На замовлення діють обмеження: 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок в одному замовленні.

Також придбати марки й мерч можна на іноземних майданчиках Amazon та Ebay. Обмеження - не більше двох наборів зі спецпогашенням відразу.

29 серпня Укрпошта анонсувала вихід марки з псом Патроном на 30 серпня. Пізніше вихід перенесли на 1 вересня.

31 серпня оголосили результати народного голосування за марку "Гадяцьке сафарі". Переміг ескіз мешканця Полтавщини Олександра Бондаренка.