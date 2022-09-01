Укрпошта випустила першу благодійну марку в Україні із псом Патроном: кошти з продажу витратять на машину для розмінування
Укрпошта випустила першу благодійну марку із псом Патроном. Її тираж - 1 млн копій
Про це інформує Укрпошта.
Сьогодні, 1 вересня, Укрпошта випустила першу в Україні благодійну марку із зображенням пса-сапера Патрона. З її допомогою планують зібрати 1 млн євро на машину для розмінування на дистанційному управлінні. Також частину коштів перекажуть на допомогу притулкам для тварин.
Володимир Зеленський, який узяв участь у погашенні марки, зазначив, що кошти збиратимуть через платформу UNITED24.
Автором ілюстрації став Олександр Нікітюк. Він створив 8 малюнків-сюжетів, які й зображені на аркуші з марками. Мета ілюстрації - показати проблему замінування по всій Україні: на полях, дитячих майданчиках, у житлових кварталах міст.
"Я малював завжди. Коли почалась війна, зрозумів, що малювання – то є прекрасна терапія, що допомагає відволіктися, направити свою енергію на створення чогось нового. Публікуючи свої воєнні ілюстрації в соцмережах, я відчув сильний відгук від людей, які відчували те саме, що і я", - каже Нікітюк.
Крім аркушів з марками, можна буде придбати й мерч із Патроном: футболки, худі, магніти, значки, рюкзак для взуття, наліпки та горнятко із зображенням пса Патрона. Замовити його можна на таких платформах:
- магазин Укрпошти: bit.ly/Patron-ukrposhta
- ROZETKA: bit.ly/Patron-rozetka
- ROZETKA мерч: bit.ly/Rozetka-merch
- Kasta: bit.ly/Patron-kasta
- Prom: bit.ly/Patron-prom
На замовлення діють обмеження: 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок в одному замовленні.
Також придбати марки й мерч можна на іноземних майданчиках Amazon та Ebay. Обмеження - не більше двох наборів зі спецпогашенням відразу.
- 29 серпня Укрпошта анонсувала вихід марки з псом Патроном на 30 серпня. Пізніше вихід перенесли на 1 вересня.
- 31 серпня оголосили результати народного голосування за марку "Гадяцьке сафарі". Переміг ескіз мешканця Полтавщини Олександра Бондаренка.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе