Оголосили переможця в народному голосуванні "Гадяцьке сафарі"

Про це він написав у своєму телеграмі.

У конкурсі виграв ескіз жителя Полтавської області Олександра Бондаренка. За нього проголосувало близько 6 тис. людей із 24 тис., які брали участь у голосуванні.

Автор, як зазначалося вище, проживає в Полтавській області. Він є випускником, а нині й викладачем Гадяцького фахового коледжу культури й мистецтв імені Котляревського.

Конкурс розпочався 25 серпня та закінчився сьогодні, 31 серпня. У ньому брали участь 9 ескізів майбутньої марки. Ініціювали його спільно з головою облради Олександром Біленьким і керівником обласної Укрпошти Юрієм Набасовим.

Дмитро Лунін подякував усім, хто надіслав свої ескізи, та нагадав, що марку скоро презентуватимуть.

"Незабаром презентуватимемо нашу полтавську марку. Нагадую, що до неї буде подарунковий конверт і листівка. Виготовлятиметься марка "Гадяцьке сафарі" за проєктом "Власна марка", - написав Лунін.

25 серпня стартувало голосування за найкращий ескіз для марки Полтавщини воєнного часу "Гадяцьке сафарі".

29 серпня Укрпошта анонсувала нову марку з псом Патроном. 30 серпня вихід марки перенесли.