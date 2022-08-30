Укрпошта перенесла випуск благодійної марки з псом Патроном на 1 вересня

Про це повідомила пресслужба Укрпошти в телеграмі.

"Анонсований на завтра запуск поштової марки "Пес Патрон" не відбудеться. Ми змушені його перенести на 1 вересня. Ще декілька днів – і ви придбаєте філателістичну продукцію з найвідомішим песиком-розмінувальником. Впевнені, що новий випуск виправдає ваші очікування. Дякуємо за розуміння. Про будь-які зміни повідомлятимемо додатково", - пише пресслужба Укрпошти.

Раніше Укрпошта анонсувала випуск марки 30 серпня. Марка з псом Патроном стане першою офіційною українською благодійною маркою, гроші з якої підуть на машину для розмінування.

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