Укрпошта перенесла випуск благодійної марки з псом Патроном на 1 вересня
Укрпошта перенесла випуск благодійної марки з псом Патроном з 30 серпня на 1 вересня
Про це повідомила пресслужба Укрпошти в телеграмі.
"Анонсований на завтра запуск поштової марки "Пес Патрон" не відбудеться. Ми змушені його перенести на 1 вересня. Ще декілька днів – і ви придбаєте філателістичну продукцію з найвідомішим песиком-розмінувальником. Впевнені, що новий випуск виправдає ваші очікування. Дякуємо за розуміння. Про будь-які зміни повідомлятимемо додатково", - пише пресслужба Укрпошти.
- Раніше Укрпошта анонсувала випуск марки 30 серпня. Марка з псом Патроном стане першою офіційною українською благодійною маркою, гроші з якої підуть на машину для розмінування.
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