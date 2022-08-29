Укрпошта випустить благодійну марку з псом Патроном 30 серпня: збиратимуть гроші на машину для розмінування
Марка з псом Патроном стане першою офіційною українською благодійною маркою
Про це 29 серпня в себе в телеграмі повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
За його словами, ця марка розповідає історії саперів і самого пса Патрона. Вона ж і стане першою офіційною благодійною маркою України.
"Це крута марка, яка розповідає про те, як сапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів — це перша офіційна благодійна марка країни", – пише Смілянський.
На продажу марки планують зібрати понад 1 млн грн, які витратять на машину для розмінування.
Окрім технічних засобів, як каже Смілянський, Патрон потребує допомоги й чотирилапих помічників, оскільки в Україні знайдено вже понад 150 тис. вибухонебезпечних предметів. Тому частина донатів піде на підтримку притулків для тварин по всій країні.
- 25 серпня Дмитро Лунін розпочав голосування за ескіз першої марки Полтавщини воєнного часу "Гадяцьке сафарі". Воно триватиме до 31 серпня.
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