Про це 29 серпня в себе в телеграмі повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, ця марка розповідає історії саперів і самого пса Патрона. Вона ж і стане першою офіційною благодійною маркою України.

"Це крута марка, яка розповідає про те, як сапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів — це перша офіційна благодійна марка країни", – пише Смілянський.

На продажу марки планують зібрати понад 1 млн грн, які витратять на машину для розмінування.

Окрім технічних засобів, як каже Смілянський, Патрон потребує допомоги й чотирилапих помічників, оскільки в Україні знайдено вже понад 150 тис. вибухонебезпечних предметів. Тому частина донатів піде на підтримку притулків для тварин по всій країні.

25 серпня Дмитро Лунін розпочав голосування за ескіз першої марки Полтавщини воєнного часу "Гадяцьке сафарі". Воно триватиме до 31 серпня.