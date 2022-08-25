"Гадяцьке сафарі": стартувало голосування за ескіз першої марки Полтавщини воєнного часу
Голосування за ескіз першої марки Полтавщини воєнного часу "Гадяцьке сафарі" триватиме тиждень, до 31 серпня
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у телеграмі.
"Ну що ж, дорогі філателісти та шанувальники воєнних марок, готові? Обираємо найкращий ескіз поштової марки "Гадяцьке сафарі", - написав Лунін.
Усі охочі можуть проголосувати на сторінках ініціаторів цього конкурсу – в телеграм-каналі та на фейсбуці Дмитра Луніна, в соцмережах голови облради Олександра Біленького та керівника обласної Укрпошти Юрія Набасова.
"Гадяцьке сафарі" – це перша марка Полтавської області воєнного часу. І вона повністю народна, бо ескізи створювали й обирають саме жителі регіону. Ми отримали майже 200 ескізів у різних стилях і техніках. І це прекрасно, що в нас є стільки ініціативних і талановитих людей", - йдеться у повідомленні.
Організатори голосування просять залишати у коментарях номер марки, яка сподобалася найбільше. Результати оголосять 31 серпня.
"Отож, 9 ескізів, 7 днів голосування, щоб обрати переможця. І вже незабаром матимемо марку "Гадяцьке сафарі". А до неї – подарунковий конверт і листівку. Марка "Гадяцьке сафарі" виготовлятиметься за проєктом "Власна марка", - пише Лунін.
- Дмитро Лунін, Олександр Біленький і Полтавська філія АТ "Укрпошта" оголосили конкурс на ескіз поштової марки "Гадяцьке сафарі", який тривав до 7 серпня.
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