Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у телеграмі.

"Ну що ж, дорогі філателісти та шанувальники воєнних марок, готові? Обираємо найкращий ескіз поштової марки "Гадяцьке сафарі", - написав Лунін.

Усі охочі можуть проголосувати на сторінках ініціаторів цього конкурсу – в телеграм-каналі та на фейсбуці Дмитра Луніна, в соцмережах голови облради Олександра Біленького та керівника обласної Укрпошти Юрія Набасова.

"Гадяцьке сафарі" – це перша марка Полтавської області воєнного часу. І вона повністю народна, бо ескізи створювали й обирають саме жителі регіону. Ми отримали майже 200 ескізів у різних стилях і техніках. І це прекрасно, що в нас є стільки ініціативних і талановитих людей", - йдеться у повідомленні.

Організатори голосування просять залишати у коментарях номер марки, яка сподобалася найбільше. Результати оголосять 31 серпня.

"Отож, 9 ескізів, 7 днів голосування, щоб обрати переможця. І вже незабаром матимемо марку "Гадяцьке сафарі". А до неї – подарунковий конверт і листівку. Марка "Гадяцьке сафарі" виготовлятиметься за проєктом "Власна марка", - пише Лунін.

Дмитро Лунін, Олександр Біленький і Полтавська філія АТ "Укрпошта" оголосили конкурс на ескіз поштової марки "Гадяцьке сафарі", який тривав до 7 серпня.

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