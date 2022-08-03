"Гадяцьке сафарі": на Полтавщині створять власну поштову марку воєнного часу
Дмитро Лунін, Олександр Біленький і Полтавська філія АТ "Укрпошта" оголосили конкурс на ескіз поштової марки "Гадяцьке сафарі", який триватиме до 7 серпня
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, голова Полтавської облради Олександр Біленький і Укрпошта оголосили конкурс на найкращий ескіз поштової марки "Гадяцьке сафарі".
"Конкурсні роботи мають продемонструвати потужну роль Полтавщини в захисті країни та зміцненні незалежності нашої держави. Ми запрошуємо всіх охочих, хто має креативні ідеї", - зазначається у дописі.
За словами Луніна, конкурсанти зможуть надсилати свої роботи на гугл-форму до 7 серпня включно.
Також окрім марок, Укрпошта планує випустити поштові конверти й картки.
"Поштова марка "Гадяцьке сафарі" для Полтавської області створюється за проєктом "Власна марка". Представимо й урочисто погасимо поштову марку разом з автором переможного ескізу", - пише Лунін.
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