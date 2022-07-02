Про це інформує в телеграмі Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Цього разу для щорічного конкурсу на кращу поштову марку Європи-2023. З 1 липня розпочався національний етап конкурсу PostEurop на ескіз поштової марки "Мир – найвища цінність людства!", до слова, цю тему запропонувала Укрпошта, актуальність зашкалює, як ніколи", – написав Смілянський.

До 8 липня всі охочі можуть надіслати свої роботи. Переможця обиратиме вся країна на сторінках Укрпошти.

"Мотивація до перемоги досить солідна: у 2023 році усі поштові адміністрації європейських країн випустять поштові марки за ескізом, який переможе на європейському конкурсі. Тож, можливо, саме ваш малюнок побачить вся Європа наступного року. І ще трохи підсилю ваш творчий азарт: починаючи з 2019 р. українські ескізи отримали золоту, срібну та бронзову відзнаку конкурсу PostEurop", - додав гендиректор Укрпошти.

Укрпошта випустить марки з усіма творами львів’янина Петра Сметани, що зараз експонуються на Венеційському бієнале.

Укрпошта погасила марки, що є філателістичною фіксацією першого за 127 років представлення львівського митця у Венеції у межах найповажнішої події у світі європейського мистецтва.

28 червня Укрпошта запустила продаж марки з зображенням найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія".

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що українська компанія відкриває власний магазин на Amazon.

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