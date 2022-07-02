Укрпошта шукає талантів для ескізу поштової марки "Мир – найвища цінність людства!"
Гендиректор Укрпошти оголосив прийом художніх робіт на національний етап конкурсу PostEurop - ескіз поштової марки "Мир – найвища цінність людства!"
Про це інформує в телеграмі Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Цього разу для щорічного конкурсу на кращу поштову марку Європи-2023. З 1 липня розпочався національний етап конкурсу PostEurop на ескіз поштової марки "Мир – найвища цінність людства!", до слова, цю тему запропонувала Укрпошта, актуальність зашкалює, як ніколи", – написав Смілянський.
До 8 липня всі охочі можуть надіслати свої роботи. Переможця обиратиме вся країна на сторінках Укрпошти.
"Мотивація до перемоги досить солідна: у 2023 році усі поштові адміністрації європейських країн випустять поштові марки за ескізом, який переможе на європейському конкурсі. Тож, можливо, саме ваш малюнок побачить вся Європа наступного року. І ще трохи підсилю ваш творчий азарт: починаючи з 2019 р. українські ескізи отримали золоту, срібну та бронзову відзнаку конкурсу PostEurop", - додав гендиректор Укрпошти.
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