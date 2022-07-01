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Укрпошта погасила марки, присвячені виставці "Воскресіння" львів'янина Петра Сметани на бієнале у Венеції

1 липня, 2022 п'ятниця
20:11
Культура Укрпошта погасила марки, присвячені "Воскресінню" Петра Сметани

Укрпошта погасила марки, що є філателістичною фіксацією першого за 127 років представлення  львівського митця у Венеції у межах найповажнішої події у світі європейського мистецтва

Про це інформує кураторка проєкту "Воскресіння"  у Венеції, львівська мистецтвознавиця, художниця, очільниця галереї "Зелена канапа" Олеся Домарадзька

Сьогодні, 1 липня, Укрпошта погасила марки з колекційного комплекту, присвяченого проєкту "Воскресіння" (що зараз - від 23 квітня по 27 листопада -триває у Венеції) молодого, але вже знаного митця, члена Національної спілки художників львів’янина Петра Сметани. Йдеться  про філателістичну фіксацію першого за 127 років представлення  львівського митця у Венеції у межах найповажнішої події у світі європейського мистецтва.  Комплект склали всі представлені у Венеції твори.

"Важливо те, що такі ось серії марок – це ще й культурна дипломатія, покликана об’ємніше доносити світу інформацію про Україну, -- коментувала Олеся Домарадзька Еспресо появу такої серії марок на стадії її підготовки. – А для нас це ще й важлива нагорода. Бо те, що державна установа присвятила нашій події серію марок – верифікація, що ми трудились немарно".

  • Укрпошта випустить марки з усіма творами львів’янина Петра Сметани, що зараз експонуються на Венеційському бієнале
  • Як українське "Воскресіння" здолало Росію
  • Персональна виставка у Венеції "Воскресіння"  Петра Сметани сповнена символізму. Це все про смерть і відродження, що змістовне через матеріальну спадщину, а саме через напівзруйновану архітектуру міст.
  • 59-та Венеційська бієнале зі Сметаною. Уперше під час найповажнішої мистецької події у Європі окрему виставку має львів'янин.

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Укрпошта
марки
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