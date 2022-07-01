Укрпошта погасила марки, присвячені виставці "Воскресіння" львів'янина Петра Сметани на бієнале у Венеції
Укрпошта погасила марки, що є філателістичною фіксацією першого за 127 років представлення львівського митця у Венеції у межах найповажнішої події у світі європейського мистецтва
Про це інформує кураторка проєкту "Воскресіння" у Венеції, львівська мистецтвознавиця, художниця, очільниця галереї "Зелена канапа" Олеся Домарадзька
Сьогодні, 1 липня, Укрпошта погасила марки з колекційного комплекту, присвяченого проєкту "Воскресіння" (що зараз - від 23 квітня по 27 листопада -триває у Венеції) молодого, але вже знаного митця, члена Національної спілки художників львів’янина Петра Сметани. Йдеться про філателістичну фіксацію першого за 127 років представлення львівського митця у Венеції у межах найповажнішої події у світі європейського мистецтва. Комплект склали всі представлені у Венеції твори.
"Важливо те, що такі ось серії марок – це ще й культурна дипломатія, покликана об’ємніше доносити світу інформацію про Україну, -- коментувала Олеся Домарадзька Еспресо появу такої серії марок на стадії її підготовки. – А для нас це ще й важлива нагорода. Бо те, що державна установа присвятила нашій події серію марок – верифікація, що ми трудились немарно".
- Укрпошта випустить марки з усіма творами львів’янина Петра Сметани, що зараз експонуються на Венеційському бієнале
- Як українське "Воскресіння" здолало Росію
- Персональна виставка у Венеції "Воскресіння" Петра Сметани сповнена символізму. Це все про смерть і відродження, що змістовне через матеріальну спадщину, а саме через напівзруйновану архітектуру міст.
- 59-та Венеційська бієнале зі Сметаною. Уперше під час найповажнішої мистецької події у Європі окрему виставку має львів'янин.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.47
Купівля 34.47Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе