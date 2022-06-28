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Сьогодні стартує продаж нової марки "Українська Мрія"

28 червня, 2022 вiвторок
10:30
Суспільство марка Українська Мрія

28 червня Укрпошта запускає продаж марки з зображенням найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія"

Про це повідомляє Еспресо.

Тираж марки становить 3 млн примірників. Один клієнт може замовити на одне замовлення не більш ніж 2 маркові аркуші, 5 конвертів, 5 листівок.

З 11:00 стартує продаж марки онлайн. 

Основою ескізів поштової марки "Українська Мрія", конвертів, карток і штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області. На якому найбільше повітряне судно світу летить до зірок та прикрашене рожевими квітами. Саме ця її робота стала призером Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій "Що для мене Україна?", який відбувся минулого року в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України. 

Журналістці Еспресо Софія розповідала, що любить мріяти, а одна з найбільших мрій уже здійснилася: її малюнок побачать мільйони людей у всьому світі.

  • Ан 225 "Мрія" окупанти знищили в перші дні повномасштабної війни у Гостомелі.
  • 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!". За п'ять днів продала пів мільйона марок із російським військовим кораблем, тож запровадила обмеження на кількість цих марок для продажу в одні руки.
  • 25 квітня слідом за маркою про російський військовий корабель Укрпошта анонсувала випуск марки з найбільшим у світі літаком "Мрія".
  • 23 травня Укрпошта випустила у продаж марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". І продала близько 800 тисяч таких марок за день. А за 5 днів – понад 3 мільйони.
  • Невдовзі вийде в продаж нова марка "Доброго вечора, ми з України!". На ній буде зображено трактор, який тягне російський брухт. За цей ескіз проголосували 30 тис. із 834 тис. учасників онлайн-голосування.

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