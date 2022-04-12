Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!"
Від сьогодні, 12 квітня, Укрпошта ввела в обіг нові марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !"
Про це повідомляють на сторінці компанії у facebook.
На церемонію погашення запросили автора фрази — Романа Грибова.
"Без нього не було ані поштової марки, ані такого потужного спротиву, приклад якого зокрема дали солдати з острова Зміїний", - повідомляє пресслужба Укрпошти.
На презентацію марки у Харкові завітав український літератор, співак та громадський діяч Сергій Жадан.
"Відвідали харківську презентацію, закупили конвертів - будемо писати листи родичам у Росію. У нас же, харків'ян, у всіх родичі в Росії))) Загалом, друзі, жарти жартами, а пишіть своїм близьким, телефонуйте, нині дуже важливо одне одного підтримувати. Можна писати від руки - Укрпошта все доставить у нових прекрасних конвертах)", - написав він.
Укрпошта оголосила переможця конкурсу ескізу поштової марки 12 березня. Ескіз марки, який зобразив Борис Грох, обирали люди у соціальних мережах. Марки та конверти можна придбати онлайн або у головпоштамтах в містах України.
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