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Головна війна з Росією Укрпошта оголосила переможця конкурсу ескізу поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"

Укрпошта оголосила переможця конкурсу ескізу поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"

12 березня, 2022 субота
00:07
війна з Росією марка

Невдовзі марку надрукують і відправлять "кому потрібно".

Про це Укрпошта повідомила на своїй сторінці у Фейсбук, інформує Еспресо.TV.

"Ми готові оголосити переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!". За роботу українського художника Boris Groh проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів!", - йдеться у повідомленні.

Залишається лиш завершити організаційні питання та передати ескіз у друк.

"Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно. Вже знаєте, хто це буде?", - додають в "Укрпошті".

  • Нагадаємо, сьогодні Укрпошта відновила доставку з маркетплейсів та онлайн-магазинів: працюють більш ніж 4700 відділень.

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Укрпошта
марка
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