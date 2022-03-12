Укрпошта оголосила переможця конкурсу ескізу поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"
Невдовзі марку надрукують і відправлять "кому потрібно".
Про це Укрпошта повідомила на своїй сторінці у Фейсбук, інформує Еспресо.TV.
"Ми готові оголосити переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!". За роботу українського художника Boris Groh проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів!", - йдеться у повідомленні.
Залишається лиш завершити організаційні питання та передати ескіз у друк.
"Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно. Вже знаєте, хто це буде?", - додають в "Укрпошті".
- Нагадаємо, сьогодні Укрпошта відновила доставку з маркетплейсів та онлайн-магазинів: працюють більш ніж 4700 відділень.
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