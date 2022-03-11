Укрпошта відновила доставку з маркетплейсів та онлайн-магазинів: працюють більш ніж 4700 відділень

Про це у Telegram-і повідомив Енергоатом.



"Отримати замовлення через відділення Укрпошти можна від таких маркет-плейсів, як olx, prom.ua, Rozetka, eva.ua, онлайн-магазинів одягу, зокрема й дитячого, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому", - йдеться у повідомленні.



Сумарно по Україні відкрито 4 783 відділень по Україні.



3 березня Укрпошта з Пенсійним фондом та Міністерством соціальної політики обіцяли навіть у складних умовах воєнного стану своєчасно виконувати виплати за березень 2022 року.