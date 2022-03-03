В Укрпошті пояснили, як отримати пенсію та грошові виплати під час воєнного стану

Про це повідомили у компанії.

Якщо ви отримували пенсії та субсидії через Укрпошту, та не виїжджали і перебуваєте на своєму постійному місці проживання – очікуйте свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома. Її можна буде також забрати у відділенні, згідно зі звичайним графіком виплат.

Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що громадян будуть повідомляти.



Якщо ви виїхали з місця фактичного проживання, в компанії радять зателефонувати або до Контакт-центру Укрпошти за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 — розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії" (усі дзвінки безкоштовні), або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені ось тут, або передайте інформацію через електронний кабінет.

Щоб отримати пенсію чи грошову допомогу за іншою адресою вам слід передати наступну інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;

адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;

паспортні дані (серія та номер паспорту);

номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)

нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в SMS-повідомленні. Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів.

Нагадаємо, уряд України перезавантажив "гарячу лінію" для оперативного збору запитів з гуманітарних питань.

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