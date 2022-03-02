Евакуація, пенсії та ліки: уряд відновив "гарячу лінію" з питань гуманітарної допомоги

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на урядовий сайт.



Так, за телефоном "гарячої лінії" 1545 можна звертатись з таких питань:

проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;

пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури;

евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну;

потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;

потреби у ліках;

потреби у пальному;

питання соціальних виплат, отримання пенсій;

проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.

Урядова гаряча лінія працює цілодобово. Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників - безкоштовні.Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії": +38 044 284 19 15. Оплата - за тарифами відповідного оператора зв’язку.